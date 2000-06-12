FACUA y Al-Andalus movilizan a los consumidores andaluces contra las subidas de la gasolina
Ambas federaciones presentarán mañana martes 13 de junio en rueda de prensa una campaña que comenzará con el reparto de 250.000 octavillas.
FACUA.org
Andalucía-12/06/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, han decidido unir sus fuerzas para luchar contra las continuas subidas de la gasolina de las que estamos siendo víctimas l