FACUA y Al-Andalus se reúnen con el PP de Andalucía dentro de su ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios
El portavoz del PP de Andalucía se ha comprometido a estudiar las propuestas que le presenten ambas organizaciones en relación al proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
FACUA.org
España-09/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, han mantenido hoy una reunión con el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Andaluz en el marco de la ronda de entrev