Nuestras acciones

FACUA y Andalucía Acoge firman un convenio para mejorar la protección de los inmigrantes

La Federación desarrolla la campaña Los inmigrantes y sus derechos como consumidores con la colaboración de Andalucía Acoge.

FACUA.org
Andalucía-13/12/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y el secretario general de Andalucía Acoge, Francisco Ramos Cabaleiro, firmarán mañana jueves un convenio de colaboració

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos