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FACUA y Andalucía Acoge fomentan la protección de los inmigrantes como consumidores

La Federación continúa su campaña de formación e información iniciada el año pasado, con la colaboración de la ONG, Los inmigrantes y sus derechos como consumidores.

FACUA.org
Andalucía-18/01/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) continúa su campaña de formación e información iniciada el año pasado bajo el título Los inmigrantes y sus derechos como consumidores, para la defensa de los derec

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