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FACUA y Aspec crean un observatorio iberoamericano de la publicidad

Las compañías de telefonía serán el primer sector objeto de análisis por parte de las organizaciones de consumidores de España y Perú, que denunciarán las prácticas publicitarias ilícitas que cometan las grandes multinacionales a ambos lados del Atlántico.

FACUA.org
Internacional-02/12/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) de España y la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), organizaciones miembros de la Internacional de Consumidores (Consumers International), han creado un observatorio iberoamericano de la publicidad, uno

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