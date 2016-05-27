FACUA y CCOO piden una comisión de investigación en el Parlamento sobre las relaciones Canal Sur-Ausbanc
"¿Qué nuevas irregularidades tienen que salir a la luz para que el Gobierno andaluz asuma la gravedad de lo ocurrido?", señala el secretario general de FACUA Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-27/05/2016
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Imágenes de los programas 'Pido la palabra' y 'Las noches del Club de la Vida Buena', este último vendido por Ausbanc a Canal Sur.
FACUA Andalucía y CCOO han solicitado la creación de una comisión parlamentaria para investigar la relación entre Canal Sur y Ausbanc, después de las informaciones aparecidas sobre la compra de cuatro galas promocionales a esta entidad, por un importe de 135.000