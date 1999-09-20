FACUA y Ceofa piden la urgente aprobación de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Andalucía
Ambas entidades advierten que el proyecto de ley es fruto del consenso entre todos los sectores implicados en su elaboración.
FACUA.org
Andalucía-20/09/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Confederación de Empresarios de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) demandan la urgente aprobación de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Andalucía (LO