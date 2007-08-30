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FACUA y conservacionistas hacen frente común contra el veneno empleado en Castilla y León para eliminar a los topillos

La Federación y asociaciones conservacionistas denuncian el peligro que el uso de grano envenenado tiene para la salud pública y la supervivencia de numerosas especies.

FACUA.org
España-30/08/2007
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FACUA y las asociaciones conservacionistas WWF/Adena, Seo/BirdLife, Plataforma para la defensa de la Cordillera Cantábrica, Fundación Global Nature, Ecologistas en Acción y Ascel denuncian que el uso de grano envenenado en Castilla y León con el fin de erradicar a los

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