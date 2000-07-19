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FACUA y el Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía firman un convenio de colaboración

Ambas entidades constituyen una Comisión de Mediación para solucionar posibles reclamaciones.

FACUA.org
Andalucía-19/07/2000
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y el presidente del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía, Joaquín Vigaray López, han firmado un conv

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