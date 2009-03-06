FACUA y el Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha editan la guía 'Los inmigrantes y sus derechos como consumidores'
Estará a disposición del colectivo en FACUA.org, las oficinas de atención al inmigrante y las oficinas municipales de información al consumidor.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-06/03/2009
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FACUA-Consumidores en Acción y el Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha han editado la guía Los inmigrantes y sus derechos de los consumidores.
La publicación fue presentada en rueda de prensa este jueves 5 de marzo en Toledo por el presidente de FACUA,