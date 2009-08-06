FACUA y Grupo Leche Pascual firman un convenio de colaboración
Fomentarán mecanismos de solución amistosa de reclamaciones y colaborarán en labores formativas e informativas sobre el consumo razonable y seguro de productos alimentarios.
FACUA.org
España-06/08/2009
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FACUA-Consumidores en Acción y Grupo Leche Pascual han suscrito un convenio de colaboración con el que establecen un marco de diálogo e interlocución permante. En virtud del acuerdo, trabajarán de forma conjunta en el desarrollo de actividades para fomentar la c