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FACUA y la Asociación de Empresas Concesionarias de ITV de Andalucía celebran sus II Jornadas

La Inspección Técnica para Vehículos accidentados y el control de las emisiones de gases centrarán la temática de estas Jornadas.

FACUA.org
Andalucía-02/12/1998
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Durante los días 3 y 4 de diciembre tendrán lugar en Sevilla las II Jornadas de encuentro entre las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y los usuarios. El acto está organizado por la Federación de Asociaciones de Con

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