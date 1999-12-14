FACUA y la Asociación de Empresas de ITV de Andalucía celebran sus 'III Jornadas de Encuentro'
Las Jornadas se centrarán en la inspección técnica de vehículos accidentados y el reciclado de los componentes de los vehículos.
FACUA.org
Andalucía-14/12/1999
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El 15 de diciembre tendrán lugar en Sevilla las III Jornadas de encuentro entre las empresas concesionarias de ITV y los usuarios, coorganizadas por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Asociación Andaluza de Entidades Conc