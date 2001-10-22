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FACUA y la asociación de ortopedias Asoan crean un órgano para solucionar de forma amistosa las reclamaciones de los consumidores

Las ortopedias integradas en Asoan exhiben un cartel en el que informan al usuario de su adhesión al sistema.

FACUA.org
Andalucía-22/10/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía (ASOAN) han creado un órgano de mediación para solucionar de forma ágil y amistosa las reclamaciones

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