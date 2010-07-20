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FACUA y la Asociación Nacional de Protésicos Dentales Autónomos firman un convenio de colaboración

Establecerán vías de mediación para la resolución amistosa de posibles conflictos entre socios de ambas organizaciones.

FACUA.org
España-20/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción y la Asociación Nacional de Protésicos Dentales Autónomos (Anprodenta-UPTA) han suscrito un convenio de colaboración para establecer un marco de comunicación y diálogo permanente.

El acuerdo, que tiene car&aacut

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