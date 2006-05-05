Nuestras acciones

FACUA y la Asociación Técnica de Producción Integrada de Olivar firman un convenio de colaboración para promover la formación y educación de los usuarios de productos agrícolas

Entre otros aspectos, se articularán campañas de información y difusión así como estudios relacionados con el consumo y la producción integrada del olivar.

FACUA.org
España-05/05/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Francisco Sánchez Legrán, presidente de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), y Manuela Martín Sánchez, presidenta de la Asociación Técnica de Producción Integrada de Olivar ATPIOlivar, han suscrito un conveni

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos