FACUA y la Asociación Técnica de Producción Integrada de Olivar firman un convenio de colaboración para promover la formación y educación de los usuarios de productos agrícolas
Entre otros aspectos, se articularán campañas de información y difusión así como estudios relacionados con el consumo y la producción integrada del olivar.
FACUA.org
España-05/05/2006
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Francisco Sánchez Legrán, presidente de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), y Manuela Martín Sánchez, presidenta de la Asociación Técnica de Producción Integrada de Olivar ATPIOlivar, han suscrito un conveni