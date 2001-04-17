FACUA y la Federación Andaluza de Minusválidos Asociados firman un convenio de colaboración
La falta de accesibilidad en los comercios impide a las personas con discapacidad ser consumidores normalizados.
FACUA.org
Andalucía-17/04/2001
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Salvo las grandes superficies, la mayoría del pequeño y mediano comercio andaluz se caracteriza por una proliferación excesiva de barreras arquitectónicas. La falta de accesibilidad de los establecimientos privados en Andalucía impide que miles de discapacitados