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FACUA y la Federación Andaluza de Minusválidos Asociados firman un convenio de colaboración

La falta de accesibilidad en los comercios impide a las personas con discapacidad ser consumidores normalizados.

FACUA.org
Andalucía-17/04/2001
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Salvo las grandes superficies, la mayoría del pequeño y mediano comercio andaluz se caracteriza por una proliferación excesiva de barreras arquitectónicas. La falta de accesibilidad de los establecimientos privados en Andalucía impide que miles de discapacitados

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