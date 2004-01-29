FACUA y la Oficina Regional de la Internacional de Consumidores para América Latina y el Caribe firman un convenio para potenciar las acciones del movimiento de consumidores del continente
La Federación mantiene convenios de cooperación con asociaciones de consumidores de nueve países americanos entre cuyos objetivos principales está la lucha contra los abusos de las multinacionales europeas en el continente.
FACUA.org
América-29/01/2004
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El presidente de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, firmará mañana viernes en Sevilla un convenio de cooperación con el director regional de la Internacional de Consumidores (Consumers International) e