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FACUA ya ha logrado que 120 familias recuperen las cantidades facturadas ilegalmente por Gas Natural

Las denuncia de la Federación origina un aluvión de consultas de usuarios de toda España. Los cobros irregulares ascienden a varios cientos de millones de euros.

FACUA.org
España-04/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha logrado hasta la fecha que unas 120 familias de Jaén y Córdoba recuperen las cantidades facturadas ilegalmente por Gas Natural. Los cobros irregulares por el alta y el mantenimiento de las instalaciones realizados por

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