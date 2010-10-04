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Fallece el presidente de la Asociación La Defensa de Valencia, José Fons Serrano

FACUA lamenta la triste pérdida de su compañero, comprometido con la lucha por los derechos de los consumidores.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-04/10/2010
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José Fons Serrano, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios La Defensa, de la Comunidad Valenciana, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, falleció el pasado sábado, 2 de octubre.

Miembro y fundador de Attac España, y un v

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