Fallecen 20 niños por intoxicación alimenticia en un comedor escolar de la India
Otros 27 menores del colegio del estado de Bihar, al noreste del país, permanecen hospitalizados.
FACUA.org
Internacional-17/07/2013
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Las autoridades indias han elevado este miércoles a 20 el número de niños fallecidos por intoxicación alimenticia tras comer en el comedor de su colegio en el estado de Bihar, en el noreste de India, mientras que otros 27 permanecen hospitalizados, según ha info