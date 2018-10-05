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FCC vende el 49% de Aqualia al fondo australiano IFM por 1.024 millones de euros

El 78% del importe obtenido por la venta, unos 800 millones de euros, se ha utilizado para pagar la deuda que mantiene la compañía de Carlos Slim.

Europa Press
España-05/10/2018
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FCC ha liquidado 800 millones de euros de deuda con los recursos logrados al cerrar formalmente la venta del 49% de su filial de agua Aqualia al fondo australiano IFM, según informó el grupo.

La compañía controlada por Carlos Slim<

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