FCC vende el 49% de Aqualia al fondo australiano IFM por 1.024 millones de euros
El 78% del importe obtenido por la venta, unos 800 millones de euros, se ha utilizado para pagar la deuda que mantiene la compañía de Carlos Slim.
Europa Press
España-05/10/2018
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Imagen: Europa Press
FCC ha liquidado 800 millones de euros de deuda con los recursos logrados al cerrar formalmente la venta del 49% de su filial de agua Aqualia al fondo australiano IFM, según informó el grupo.
La compañía controlada por Carlos Slim<