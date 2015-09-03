Ferrol valora demandar a una empresa de Florentino Pérez por "fraude" en la gestión de la depuradora
El Gobierno local, formado por Ferrol en Común y PSOE, asegura haber descubierto que la EDAR "no depuró un solo metro cúbico de agua" durante su primer año de funcionamiento.
FACUA.org
Galicia-03/09/2015
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La gestión de la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cabo Prioriño corresponde a EMAFESA, empresa municipal del agua, controlada en un 49% por Urbaser. | Imagen: Nemigo (CCO 1.0)
El Gobierno de Ferrol ha anunciado que estudia demandar a Urbaser, filial del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, por un fraude en la gestión de la depuradora local, informa