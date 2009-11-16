Finnair suspende la mayoría de sus vuelos de este lunes por una huelga de pilotos
El colectivo ha convocado los paros como rechazo a los planes de externalización que la compañía estudia acometer para ahorrar costes.
FACUA.org
Europa-16/11/2009
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Unos 800 pilotos de Finnair han secundado la huelga iniciada en la madrugada de este lunes, lo que ha obligado a la aerolínea a suspender la mayoría de sus vuelos programados para ese día.
Según informó la agencia local Finnish News Agency (STT), los pi