¿Fomentar el alquiler facilitando que se echen personas a la calle?
Esto es lo que plantea el anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas.
Rubén Sánchez
España-07/06/2012
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Facilitar que se echen inquilinos a la calle pese a estar al corriente de sus obligaciones de pago es la peculiar receta milagrosa que ha encontrado el Gobierno para, supuestamente, fomentar los alquileres de viviendas.
Y como la inseguridad de los usuarios sobre el tiempo que podrá