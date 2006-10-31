Fomento abre una investigación a Air Madrid por incumplimiento de sus servicios con los pasajeros
Las denuncias presentadas contra la compañía se iniciaron hace unos meses por importantes retrasos en diversos vuelos, los cuales se han acrecentado en octubre.
FACUA.org
España-31/10/2006
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El Ministerio de Fomento ha abierto una investigación a la aerolínea Air Madrid por incumplimiento de sus servicios con los pasajeros, tras las numerosas denuncias presentadas por los ciudadanos a causa de retrasos, intervenciones policiales para calmar a los usuarios o desinformaci