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Fomento insulta a los afectados por el caos en la AP-6 con una micromulta de 1.200 euros a Abertis

El Gobierno sigue sin instar a la concesionaria de la autopista a que indemnice a los miles de afectados. FACUA denuncia la falta de transparencia del Ministerio, que dificulta la actuación judicial.

FACUA.org
España-04/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera un insulto a los miles de afectados por el caos en la AP-6 la micromulta de 1.200 euros que el Ministerio de Fomento ha decidido imponer a Abertis.

Fomento ha resuelto así el primero de los expedientes sancionadores abiertos contra el gr

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