Fomento pide a Futura que amplíe la información sobre el plan de viabilidad presentado por la aerolínea
El Ministerio decidirá si toma medidas contra la compañía de vuelos 'charter' y le retira el Certificado de Operador Aéreo.
FACUA.org
España-17/09/2008
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El Ministerio de Fomento ha solicitado a Futura una ampliación de información sobre el plan de viabilidad presentado por la aerolínea, según señaló ayer la titular del departamento, Magdalena Álvarez.
En declaraciones a los periodist