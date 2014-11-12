Fomento publica esta semana o la próxima las condiciones para que un operador privado compita con Renfe
La nueva compañía privada estará operando en el Corredor de Levante a partir de la segunda mitad de 2015.
Europa Press
España-12/11/2014
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El Ministerio de Fomento aprobará la orden ministerial que regulará los requisitos para optar al título habilitante para explotar las diferentes líneas ferroviarias del Corredor de Levante esta semana o, a más tardar, la próxima, y descarta de momento lib