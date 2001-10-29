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Ford pagará reparaciones en unos veintidós millones de vehículos en EE.UU.

El pacto implica a prácticamente todos los vehículos Ford, Mercury y Lincoln fabricados entre 1983 y 1995.

FACUA.org
España-29/10/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) informa que el fabricante automovilístico Ford ha decidido pagar, en un acuerdo para cerrar una demanda colectiva, la reparación de los sistemas de encendido de unos 22 millones de coches y c

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