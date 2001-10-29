Ford pagará reparaciones en unos veintidós millones de vehículos en EE.UU.
El pacto implica a prácticamente todos los vehículos Ford, Mercury y Lincoln fabricados entre 1983 y 1995.
FACUA.org
España-29/10/2001
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