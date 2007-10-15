France Telecom, multada en Francia con 45 millones de euros por abuso de posición dominante en el ADSL
El Consejo de la Competencia destaca la reincidencia y el no haber suministrado a sus competidores la misma información que a sus agentes comerciales.
FACUA.org
Europa-15/10/2007
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El Consejo de la Competencia francés ha anunciado una multa de 45 millones de euros a la compañía France Telecom por abuso de posición dominante en el negocio de las líneas de Internet ADSL, según recoge un teletipo de la agencia Efe.
La cifra es