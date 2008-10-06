Nuestras acciones

France Telecom, multada por anunciar una velocidad de acceso a Internet superior a la real

Denunciada por FACUA en 2006, Wanadoo prometía una velocidad de descarga de 20 Megas e intentaba escudarse en que sus anuncios utilizaban la palabra 'hasta'.

FACUA.org
España-06/10/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha logrado una sanción contra France Telecom España por anunciar una velocidad de acceso a Internet superior a la real.

Denunciada en septiembre de 2006, la empresa, que

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos