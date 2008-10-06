France Telecom, multada por anunciar una velocidad de acceso a Internet superior a la real
Denunciada por FACUA en 2006, Wanadoo prometía una velocidad de descarga de 20 Megas e intentaba escudarse en que sus anuncios utilizaban la palabra 'hasta'.
FACUA.org
España-06/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado una sanción contra France Telecom España por anunciar una velocidad de acceso a Internet superior a la real.
Denunciada en septiembre de 2006, la empresa, que