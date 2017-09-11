Francia acusa al grupo automovilístico PSA de vender dos millones de coches Peugeot y Citroën trucados
La Dirección General de la Represión del Fraude gala advierte de que con la comercialización de dichos vehículos, entre septiembre de 2009 y septiembre de 2015, el consorcio habría obtenido 34.000 millones.
Europa Press
Internacional-11/09/2017
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La Dirección General de la Represión del Fraude de Francia ha acusado al grupo PSA de haber vendido casi dos millones de vehículos Peugeot y Citroën de la generación Euro 5 -vendidos entre septiembre de 2009 y septiembre de 2015- cuyos motor