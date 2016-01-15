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Francia detecta "excesos" de CO2 y óxidos de nitrógeno en Renault pero descarta la manipulación

La marca no había cometido fraude ni había manipulado las emisiones de sus modelos como sí lo hizo Volkswagen.

Europa Press
Europa-15/01/2016
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La ministra francesa de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, Ségolène Royal, ha asegurado que el grupo automovilístico Renault no instaló ningún dispositivo manipulador en sus vehículos para alterar las emisiones, si b

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