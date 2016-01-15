Francia detecta "excesos" de CO2 y óxidos de nitrógeno en Renault pero descarta la manipulación
La marca no había cometido fraude ni había manipulado las emisiones de sus modelos como sí lo hizo Volkswagen.
Europa Press
Europa-15/01/2016
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La ministra francesa de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, Ségolène Royal, ha asegurado que no se había instalado ningún dispositivo fraudulento ni en modelos de Renault ni de otros fabricantes, a excepción de Volkswagen. | Imagen: flickr.com/davidvillarreal (CC BY-SA 2.0).
La ministra francesa de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, Ségolène Royal, ha asegurado que el grupo automovilístico Renault no instaló ningún dispositivo manipulador en sus vehículos para alterar las emisiones, si b