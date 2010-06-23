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Francia detecta que Google también recogió direcciones de correo electrónico

Las autoridades estudian los datos recolectados por los coches de su servicio Street View.

FACUA.org
Internacional-23/06/2010
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Las autoridades francesas investigan la información recolectada por los coches del servicio Street View de Google tras conocerse que detectaban y almacenaban información de tráfico de las redes Wi-Fi privadas sin cifrado.

El primer resultado de esta investigaci

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