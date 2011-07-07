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Francia impone a la banca rebajas de hasta el 50% en las comisiones por tarjetas

El acuerdo supone una rebaja del 21% en la comisión aplicada a los titulares cada vez que retiran efectivo en bancos distintos al suyo.

FACUA.org
Europa-07/07/2011
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Las comisiones de la banca francesa por operaciones con tarjetas de crédito y débito experimentarán desde el próximo 1 de octubre una «significativa reducción» de entre el 20% y el 50% tras el compromiso alcanzado entre la Autoridad de Competencia de

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