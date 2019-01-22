Francia multa con 50 millones a Google por infringir las normas de protección de datos
La CNIL justifica la aplicación de la sanción máxima prevista en el nuevo reglamento europeo por la gravedad de las deficiencias observadas, que se refieren a principios esenciales del RGPD como la transparencia, la información y el consentimiento.
Europa Press
Internacional-22/01/2019
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La Comisión Nacional de la Informática y las Libertades (CNIL) de Francia ha impuesto una sanción de 50 millones de euros a Google en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) por su falta d