Francia prohíbe el uso de vocabulario de productos cárnicos para referirse a alimentos vegetarianos
Términos como 'salchichas', 'filetes' o 'leche' no podrán utilizarse en productos que no sean procedentes de animales, para evitar la confusión del consumidor.
FACUA.org
Internacional-25/04/2018
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La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado una nueva medida que prohíbe el uso de vocabulario referente al sector cárnico en productos que sean procedentes de plantas. De esta forma, términos como salchichas, filetes o leche sólo podrán ser utilizados en aquell