Francia se sumará a la lista de países que prohíben el tabaco en espacios públicos
La medida se pondrá en marcha el próximo febrero, aunque habrá una moratoria hasta enero de 2008 para bares, restaurantes y discotecas.
FACUA.org
Europa-08/10/2006
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Francia engrosará a partir del próximo 1 de febrero la lista de países que prohíben fumar en los lugares públicos, aunque dejará un plazo de casi un año a ciertos establecimientos para que se adapten a la nueva realidad sin humos.
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