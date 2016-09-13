Más noticiasFACUA también ha logrado una sentencia contra Endesa

Fraude en el alquiler de contadores: tras la denuncia de FACUA, la Junta multa a Endesa con 1,8 millones

400.000 euros más el comiso del beneficio ilícito en 2014: 1,39 millones obtenidos por la aplicación de tarifas ilegales en el alquiler de contadores de telegestión a 350.000 usuarios.

FACUA.org
Andalucía-13/09/2016
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Tras la denuncia presentada por FACUA Andalucía en 2014, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes sancionar a Endesa Distribución con 400.000 euros y el comiso de 1,39 millones de beneficio ilícito obt

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