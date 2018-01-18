Fraude en megas: sólo el 12% de los alemanes recibió la máxima velocidad de conexión en su línea fija
Un estudio de la Agencia Federal de la Red, dependiente del Ministerio de Economía alemán, afirma que sólo el 1,6% de los usuarios de móviles recibió el máximo de internet en 2017.
FACUA.org
Europa-18/01/2018
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La Bundesnetzagentur, Agencia Federal de la Red alemana, ha realizado un estudio que afirma que sólo el 12% de los usuarios de línea fija estuvo recibiendo en 2017 la máxima velocidad de conexión que tenían contratada. Según informa el diario