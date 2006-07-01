Fraudes en México mediante la venta de joyas con hasta un 30% menos de los quilates ofertados
En los últimos años, el Gobierno ha aplicado importantes sanciones que han propiciado la disminución de estas estafas.
FACUA.org
América-01/07/2006
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Los fraudes en la joyería se han convertido en una práctica habitual en México. La Cámara Regional de la Industria de Platería y Joyería del estado de Jalisco denunció que un gran número de joyeros vende sus piezas hasta con el 30% menos de