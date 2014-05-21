General Motors llama a revisión a otros 2,42 millones de coches en Estados Unidos
El mayor problema encontrado hace referencia a un defecto en los cables de los cinturones de seguridad delanteros que puede dar lugar a la separación del cinturón.
FACUA.org
América-21/05/2014
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El fabricante estadounidense de automóviles General Motors (GM) ha llevado a cabo cuatro nuevas llamadas a revisión en Estados Unidos, que afectan a un total de 2,43 millones de vehículos, según informa la empresa en un comunicado. El mayor problema encontrado hace ref