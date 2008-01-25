Gmail, el 'correo espía' de Google, ilegal en Europa
Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos confirma que la lectura de los correos de los usuarios para mostrarles publicidad personalizada vulnera la legislación española y comunitaria.
FACUA.org
Europa-25/01/2008
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