Nuestras accionesFACUA pide a la empresa que deje de rastrear los 'emails'

Gmail, el 'correo espía' de Google, ilegal en Europa

Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos confirma que la lectura de los correos de los usuarios para mostrarles publicidad personalizada vulnera la legislación española y comunitaria.

FACUA.org
Europa-25/01/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha ganado al gigante estadounidense Google la primera batalla contra la intromisión en la privacidad del correo electrónico. Tras la denuncia que presentó el pasado octubre, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha

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