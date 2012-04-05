Google Ads, declarada culpable de engañar a los consumidores australianos
Por incluir publicidad pagada de los competidores en los resultados de búsqueda para las empresas.
FACUA.org
Internacional-05/04/2012
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El Tribunal Federal de Apelación en Sydney ha declarado culpable a Google Ads de engañar a los consumidores australianos en 2007 por incluir publicidad pagada de los competidores en los resultados de búsqueda para las empresas.
La denuncia a Google fue realizada por