Google confirma los problemas de privacidad en Android
Afectaría practicamente a todos los usuarios y permitiría que 'hackers' accedieran a la información confidencial del dispositivo de otros usuarios.
FACUA.org
Internacional-19/05/2011
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Google ha confirmado los problemas derivados de una vulnerabilidad que afecta prácticamente a todos los teléfonos Android, y que permitiría que hackers accedieran a la información confidencial del dispositivo de otros usuarios a través de una red Wi-