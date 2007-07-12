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Google, demandada en Australia por conducta engañosa

Por no identificar claramente el carácter publicitario de algunos de sus enlaces, que además no llevan al destino anunciado.

FACUA.org
Asia y Oceanía-12/07/2007
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La Comisión Australiana para el Consumo y la Competencia (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) ha demandado a Google ante el Tribunal Federal de Sydney por conducta engañosa.

La querella plantea que Google Australia, junto con Google Inc., Google Ireland y l

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