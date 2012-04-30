Google, denunciada en EEUU por saltarse la configuración de privacidad de Safari
El buscador utilizaba un software para saltarse la configuración de privacidad de los usuarios del navegador de Apple, lo que le permitía monitorizar sus actividades y conseguir datos útiles para el envío de publicidad.
FACUA.org
América-30/04/2012
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La compañía Google ha sido demandada en EEUU por violar la privacidad de varios usuarios del navegador web de Apple, Safari, después de que saltara la noticia del supuesto software utilizado por los de Mountain View que permite monitorizar las actividades de los usua