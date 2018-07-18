Google, multada con más de 4.300 millones de euros por abuso de posición dominante con Android
Esta sanción impuesta por la Comisión Europea es superior a la de 2.420 millones en 2017 por favorecer sistemáticamente a Google Shopping, su servicio de comparación de precios.
Europa Press
Internacional-18/07/2018
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La Comisión Europea ha multado este miércoles a Google con 4.340 millones de euros por haber impuesto restricciones a fabricantes de móviles y tabletas que utilizan Android como sistema operativo con el objetivo de garantizar su posición dominante en el mercado de b&ua