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Google podría haber grabado datos procedentes de información privada

Protección de Datos tramita una denuncia contra la compañía por el sistema de recogida de datos empleado a través de Google Street View.

FACUA.org
España-06/10/2010
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado una denuncia contra la compañía Google en nombre de la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica),

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